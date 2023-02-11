Yurt dışından gelen malzemeye vergi yok

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, deprem bölgesinde kullanılmak üzere yurt dışından gelen acil durum ekipmanları ile yardım malzemelerinin gümrük vergisinden muaf olduğunu belirtti. Muş, Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "deprem bölgesinde kullanılacak kritik araç ve cihazlardan gümrük vergisi alınmaması ve bekleme süresinin kaldırılması" yönündeki paylaşımına yanıt verdi. Muş yanıtında, "Depremin hemen akabinde acil durum ekipmanlarının yurda giriş işlemlerinin kolaylaştırılması talimatını verdik. Yardım malzemeleri ve bu ekipmanlar gümrük vergisinden muaftır. Bu konuda gümrüklerde bürokratik engel yoktur. Uygulama, tarafımızca yakinen takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

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