  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi THY'nin Hatay Havalimanı'ndan uçuşları tekrar başladı

THY'nin Hatay Havalimanı'ndan uçuşları tekrar başladı

Türk Hava Yolları (THY), onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı'ndan uçuşlarının yeniden başladığını duyurdu.

AA

13.02.2023, 08:28

THY’nin Hatay Havalimanı’ndan uçuşları tekrar başladı

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Havalimanı'ndan uçuşlarımız tekrar başlamıştır." ifadesini kullandı.

13 Şubat'tan itibaren yapılacak Hatay çıkışlı tahliye uçuşlarında da rezervasyon uygulaması olacağını belirten Üstün, şunları kaydetti:

"13-19 Şubat arasında yapılacak uçuşlarımız için güncel mobil uygulamamız veya web sitemiz üzerinden ücretsiz rezervasyon işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Tahliye sürecini kolaylaştırmak için havaalanlarına rezervasyon yaparak gelinmesi gerekmektedir. Rezervasyonu olan yolculara öncelik verilecek olup boş yer kalması durumunda rezervasyonsuz yolcularımız da kabul edilecektir."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA