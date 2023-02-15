Hazine’den Borsayı koruma paketi

Çarşamba günü verilen aranın ardından bugün işlemlerin yeniden başlayacağı Borsa İstanbul'da, piyasanın sağlıklı işleyişi, panik satışların karşılanması ve küçük yatırımcının mağdur olmaması için önemli destek paketleri devreye alınıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde hisse geri alımlarında stopajın sıfırlanmasından Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) hisse senedi ağırlığını artıran düzenlemeye, Türkiye Varlık Fonu'nun sahaya inmesinden geri alım endeksinin oluşturulmasına kadar birçok önlem hayata geçiriliyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısının (tasarruf için yatırılan her 100 liraya karşı devletin yatırdığı 30 TL) yatırıldığı fonların borsaya yatırılabilecek kısmı yüzde 10'dan 30'a çıkarıldı. Tek hisseye yatırım tavanı yüzde 1'den yüzde 5'e çıktı. Buna karşın devlet tahviline yatırım tutarı yüzde 70'den yüzde 50'ye çekildi. Yeni yönetmelik gereği 10 gün içinde portföyler güncellenecek. Şu anda Hazine tarafından ödenen devlet katkısı tutarı 50 milyar lira düzeyinde. Borsaya yatırılacak tutarın yüzde 10'dan 30'a çıkarılmasıyla 10 milyar liralık bir tutar devlet tahvilinden borsaya kaydırılacak. Bundan sonra her ay vatandaşın yatırdığı katkıya karşı yüzde 30'luk devlet katkısının yüzde 30'u da yine borsadaki hisselere yönlendirilecek.

YENİ ENDEKSLER GELDİ

Devlet katkısı fonlarının Borsa İstanbul'da yapacağı yatırımlarda alabilecekleri hisse senetlerinin dahil olması gerektiği endekslere BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 da eklenirken, "asgari yüzde 10'u" olan yatırım oranı "asgari yüzde 30'u" olacak şekilde değiştirildi. Böylece devlet katkısı fonlarının Borsa İstanbul'daki yatırımlarında alabileceği hisse senetlerinin dahil olması gereken endeksler, BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik, BIST Kurumsal Yönetim ve Katılım Endeksleri, BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 olarak güncellenmiş oldu.

İŞLEMLER İNCELENİYOR

Borsa İstanbul, deprem sonrası açık kaldığı iki işlem gününde yüzde 10'a yakın değer kaybederken, şirketlerin piyasa değeri 500 milyar lira azalmıştı. OHAL ilan edilen 10 ilde 381 bin yatırımcının 56.1 milyar liralık portföyü bulunuyor. Öte yandan SPK, Borsa İstanbul'da 7 Şubat'ta yaşanan yüzde 8.62'lik düşüşün baş aktörü olan bir aracı kurumdan yapılan satışları incelemeye aldı.

GERI ALIMA VERGI MUAFIYETI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin hisse geri alımlarını artırmak için vergi muafiyeti sağlayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuya ilişkin Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul yetkilileriyle toplantı düzenledi. Toplantıda, şirketlerin hisse geri alımlarını artırmak için vergi muafiyeti sağlanması kararlaştırıldı. Bu kapsamda, şirketlerin yüzde 15 olan stopaj vergisini ödemeden hisselerini geri alabilmesi öngörülüyor. Bu arada Halk Bankası, Turkcell, Türk Telekom, Türk Hava Yolları ve Vakıfbank gibi borsanın lokomotifi şirketlerin ana ortağı olan Türkiye Varlık Fonu (TVF) yatırımcı güveninin sarsılmaması için sahaya iniyor.