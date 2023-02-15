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Haberler Ekonomi İŞKUR Yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti alacak

İŞKUR Yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti alacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti alımı için ilan yayımladı

15.02.2023, 10:11

İŞKUR Yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türk Kızılay'ı tarafından uygulanan, AB Mali İmkânı (FRiT) kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi kapsamında, İŞKUR Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ankara'da görevlendirilmek üzere, Yazılım Geliştirme Danışmanlığı hizmeti (1 kişi) alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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