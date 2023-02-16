‘Birlik ve beraberlikle zor günleri aşacağız’

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde Oda, Borsa ve STK Başkanlarından oluşan heyet ile birlikte afet bölgesinde yetkililer ve vatandaşlarla bir araya gelerek mevcut durum, ihtiyaçlar ve yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi aldı. İlk gün Osmaniye, İskenderun, Antakya, Kırıkhan, İslahiye ve Gaziantep'te bulunan heyet ikinci gün, Kahramanmaraş'a geçerek incelemelerine devam etti.

Yorgancılar, "Yıllardır 'Deprem öldürmez, bina öldürür' diyoruz. Tarihimizin en büyük afetini yaşadığımız, on binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz bu son felaket de zamanında zayıf ve yönetmeliğe aykırı şekilde yapılmış binaların bir sonucu olarak karşımıza çıktı. Unutmayacağız, ama birlik ve beraberlikle bu zor günleri de aşacağız" diye konuştu.