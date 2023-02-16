  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Deprem yardımları vergiden mi düşecek? Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı!

Deprem yardımları vergiden mi düşecek? Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yapılan bağışlar hakkında açıklama yapan Gelir İdaresi Başkanlığı, "Bağış ve yardımlar vergiden değil, matrahtan düşülmektedir" bilgisini verdi.

16.02.2023, 16:23

Deprem yardımları vergiden mi düşecek? Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yapılan bağışlar vergiden değil matrahtan düşülecek.

VERGİDEN DEĞİL MATRAHTAN DÜŞÜLECEK

Başkanlık tarafından yapılan yazılı açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Sosyal medyada, yapılan bağış ve yardımların vergiden düşüldüğü yönünde paylaşımların devam ettiği görülmektedir. Kamuoyunun ve vergi mükelleflerinin doğru bilgilendirilmesi adına konunun yeniden açıklanması gerekli görülmüştür. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları belli şartlarla bağış ve yardımların elde edilen gelirden, kurum açısından kazançtan indirilmesi imkânı vermektedir.

KAZANÇTAN İNDİRİM İLE VERGİDEN İNDİRİM FARKI

Kazançtan indirim ile vergiden indirim tamamen birbirinden farklı kavramlardır. Bağış ve yardımlar gerekli şartları taşıyorsa ilgili yılın vergi matrahının tespitinde gelirden, kurumlar için kazançtan indirilir. Bu indirim sonucu kalan tutar vergiye tabi olur. Konuyu basit bir örnekle anlatmak gerekirse;100.000TL kazancı olan bir kurum 20.000TL AFAD'a bağış yaptığında kazancından 20.000TL'yi indirecektir. Kalan 80.000TL üzerinden %20 oranında hesaplanan 16.000TL kurumlar vergisi ödeyecektir. Özetle, vazgeçilen vergi tutarı 4.000TL'dir."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA