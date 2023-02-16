İŞKUR Web danışmanlığı hizmeti alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türk Kızılay'ı tarafından uygulanan, AB Mali İmkânı (FRiT) kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi kapsamında, İŞKUR Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ankara'da görevlendirilmek üzere, Web Danışmanlığı hizmeti (1 kişi) alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...