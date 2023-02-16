İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemizin çeşitli bölüm ve programlarında görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, İstanbul Galata Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Yönergesi (https://www.galata.edu.tr/mevzuat) ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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