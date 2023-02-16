  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi alımı için ilan yayımladı.

16.02.2023, 09:36

İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemizin çeşitli bölüm ve programlarında görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, İstanbul Galata Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Yönergesi (https://www.galata.edu.tr/mevzuat) ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA