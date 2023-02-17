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Haberler Ekonomi Hijyen temizlik ürünleri imalatı hızlandırıldı

Hijyen temizlik ürünleri imalatı hızlandırıldı

17.2.2023

Hijyen temizlik ürünleri imalatı hızlandırıldı
AFET bölgesini ilk günden bu yana yalnız bırakmayan organize sanayi bölgeleri (OSB) ve iş insanları, hijyen ve temizlik malzemesi konusunda da güçlü bir seferberlik yürütüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan kriz masası, OSB'ler ve firmalar tarafından temin edilen hijyen ve temizlik malzemelerini belirlenen noktalara sevk ederek afet bölgesindeki önemli bir ihtiyacı gideriyor. Seferberlik kapsamında ülke genelindeki seyyar tuvalet ve banyo imalatı da hızlandı. Bölgeye gönderilen malzemeler arasında dezenfektan, sıvı sabun, kolonya, hijyenik ped ve ıslak mendil gibi birçok hayati ürün bulunuyor.
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