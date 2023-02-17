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Haberler Ekonomi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim üyesi alıyor

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim üyesi alıyor

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

17.02.2023, 09:46

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim üyesi alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 24 ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin "Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine" göre Öğretim üyesi alınacaktır. İstekliler başvurularını şahsen yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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