Kalıcı konutlar için de çalışmalar başlatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından koordinatörlüğünü yürüttüğü Gaziantep'te çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bakanlığa bağlı TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle Nurdağı ve İslahiye ilçelerine toplam 495 bin metrekarelik 4 ayrı alanda 22 bin 500 kişinin yaşayacağı geçici barınma alanları kuruluyor.

Yığma yapı, prefabrik ve konteynerlerden oluşacak geçici barınma alanlarında, çocuk oyun alanları, anaokulu, okul, cami, spor alanları, sosyal tesis ve sağlık tesisi yer alacak. Geçici barınma alanlarının yanı sıra kalıcı konutlar için de çalışmaları başlatan Bakan Kurum, depremlerden etkilenen illere giderek buralarda yaptığı koordinasyon toplantılarında, yeni yerleşim alanlarının belirlenmesine ilişkin istişarelerde de bulunuyor.

DEVLETİMİZ SAHADA

Bakanlık, yeni yerleşim alanları için mikro bölgeleme ve zemin etüdü de yaptırırken Bakan Murat Kurum, kurulacak geçici barınma alanlarının yanı sıra kalıcı konutlar için de çalışmaların başlatıldığını belirtti. Bakan Kurum A Haber'e yaptığı açıklamada, "Arama- kurtarma faaliyetleri bir taraftan sürerken vatandaşlarımızın bu süreçte geçici barınmalarını sağlayacak çadır ve konteynerler kuruluyor. Sağlam olduğunu tespit ettiğimiz binalarda onları misafir ediyoruz. Diğer taraftan da tabii ki çok büyük bir yıkım, 10 ilimizi 13 milyon 500 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiriyor" diye konuştu.

GAZİANTEP'İ TAMAMLADIK

YERLEŞIM alanlarına ilişkin çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Bakan Kurum şunları söyledi: "Gaziantep'i tamamladık. Yeni yerleşim yerlerine ilişkin sürecimiz de sona erdi. Yaparken de yerleşim yerlerinin faya olan mesafesi bizim olmazsa olmazımız. Zeminin kalitesi. Sağlam mıdır değil midir? Şehrin büyüme öngörüsü, şehrin ihtiyaçları. Şehrin kültürünü, kimliğini de korumamız gerekiyor. Hatay'da gerek Antakya'da gerek İskenderun'da gerekse diğer ilçelerimizde süreçlerimizi yürüttük."