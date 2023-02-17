Kalyon’un yardımları 1 milyar 250 milyon liraya ulaştı

KALYON Holding, Gaziantep İslahiye'den sonra Hatay'da da konteyner kentler kuruyor. "Zor günleri hep birlikte aşacağız" diyerek depremin olduğu günden itibaren maddi ve manevi desteklerini sürdüren Kalyon Holding'in iştirakleri ile birlikte afet bölgesine tahsis ettiği kaynağın toplam değeri 1 milyar 250 milyon TL'ye ulaştı.

Afet bölgeleri ve afetzedeler için kullanılmak üzere "TÜRKİYE TEK YÜREK" yardım kampanyasına 950 milyon TL bağışta bulunan Kalyon Holding'den yapılan paylaşımda, "Kalyon Holding Ailesi olarak; deprem felaketinin neden olduğu derin yaraların sarılması için Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Cemal Kalyoncu'nun önderliğinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ayrıca İslahiye'den sonra Hatay ve Antakya'da da konteyner kentler kuruyoruz. Böylece toplam kapasiteyi 6.500 kişiye çıkarıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kalyon Holding, "Konteyner kentlerimize eşya ve malzeme temini için yürüttüğümüz çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Bugüne kadar iştiraklerimizle birlikte afet bölgesine tahsis ettiğimiz kaynağın toplam değeri 1 milyar 250 milyon TL'ye yükseldi. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız" açıklamasında bulundu.

MAHMUT KEŞAN