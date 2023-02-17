Yardımların tamamı matrahtan düşülebilecek

TÜRKIYE'NIN dört bir yanından depremzedeler için toplanan yardımlar matrahtan (vergiye tabi tutar) düşülecek. Buna göre 100 bin lira kazancı olan bir kurum AFAD'a 20 bin lira bağış yaptığında kazancından 20 bin lirayı indirecek. Kalan 80 bin lira üzerinden yüzde 20 hesaplanan 16 bin lira kurumlar vergisi ödeyecek. Devletin vazgeçtiği tutar 4 bin lira olacak. Gelir İdaresi Başkanlığı, deprem bölgesine yapılan nakdi yardımlara yönelik vergi uygulamasına açıklık getirdi. Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Bağış ve yardımlar vergiden değil matrahtan düşülüyor. Kazançtan indirimle vergiden indirim tamamen birbirinden farklı kavramlardır" denildi.

BANKA DEKONTU YETERLİ

Başkanlıktan yapılan açıklama, "Sosyal medyada, yapılan bağış ve yardımların vergiden düşüldüğü yönünde paylaşımların devam ettiği görülüyor. Bağış ve yardımlar gerekli şartları taşıyorsa ilgili yılın vergi matrahının tespitinde gelirden, kurumlar için kazançtan indirilir. Bu indirim sonucu kalan tutar vergiye tabi olur" denildi. Afetzedeler için AFAD Başkanlığı ve Türk Kızılay'ın ilan ettiği hesaplara yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince indirim konusu yapılabilecek. Bağışların indirilebilmesi için ödemeye ilişkin banka dekontları yeterli olacak. Ayni bağışların tamamı belge düzenlenmesi kaydıyla, indirim konusu yapılabilecek.

HAZAL ATEŞ