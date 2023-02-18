Deprem yaralarını saracak ikinci paket

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararname ve tebliğlerle Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yeni önlemler devreye alındı. Acil destek yardımı, kira, taşınma, sosyal güvenlik destekleri başta olmak üzere 31 Temmuz'a kadar kamu kurumlarınca yapılacak ödemelerde "borcu yoktur" yazısı aranmayacak. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet getirildi.

Bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşların AFAD'a olağanüstü hal süresince yapacağı bağış ve yardımlar mevcut sınırlamalara dahil edilmeyecek. Mevcut uygulamada bankaların bir mali yılda yapabileceği bağış miktarı banka özkaynaklarının binde 4'ünü aşamıyor. Kararnameyle bu sınırlama kaldırılmış oldu.

Depremler nedeniyle kamu kurumlarının yapacakları ödemelerde vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğu, 31 Temmuz'a kadar yapılacak ödemeler için aranmayacak. Bu belge mevcut uygulamada resmi işlemler için vergi mükellefi olan vatandaşlardan talep ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan tebliğe göre sosyal güvenlik destekleri, kira, taşınma desteği gibi ödemelerde "borcu yoktur" belgesi istenmeyecek.

MİRASÇIYA ÖDENECEK

Depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen illerde kayıtlı çiftçiler için 2022 üretim yılı mazot ve gübre destekleme ödemeleri nakit olarak gerçekleştirilecek. Mevcut düzenlemeye göre, mazot ve gübre desteği, çiftçilerin Ziraat Bankası'nda bulunan hesaplarına mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere tanımlanıyor ve çiftçilere nakdi ödeme yapılmıyor. Tebliğe eklenen hükümle depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da destekleme ödemeleri nakdi olarak yapılacak. Tarımsal desteklemelere ilişkin karara göre zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen illerde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler için 2022 üretim yılı mazot ve gübre destekleme ödemeleri nakdi olarak yapılacak. Müracaatını yaptıktan sonra vefat eden çiftçilerin Ziraat Bankası'nda bulunan hesaplarına mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere tanımlanan destekleme tutarları, bankaya başvurmaları halinde mirasçılarına nakit olarak ödenecek.

HAYVAN BASINA 500 LIRA

DEPREM bölgesindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine, hayvancılık faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak amacıyla 6 Şubat-31 Aralık döneminde bir defaya mahsus yem desteği verilecek. Büyükbaş için hayvan başına (sığır, manda) 500 lira, küçükbaş için hayvan başına (koyun, keçi) 50 lira destekleme ödemesi yapılacak. Ödemeler, Destek Hayvancılık Bilgi Sistemi içinde yer alan TÜRKVET veri tabanına kayıtlı yetiştiriciler için sisteme kayıtlı hayvan sayılarını aşmamak ve üst sınırı Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenmek üzere 6 Şubat'tan itibaren geçerli olacak.

HAVZA BAZLI FARK ÖDEME DESTEGI

TÜRKİYE tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteği için talep edilen belge ve işlemlerde de düzenlemeye gidildi. Havza bazlı fark ödeme desteği kapsamında da yapılan ödeme kütlü pamukta kilogram başına 110 kuruştan 160 kuruşa, yağlık ayçiçeğinde 50 kuruştan 70 kuruşa çıkarıldı. Yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteğinde belge teslim bitiş tarihi 31 Mart'tan 2 Mayıs'a uzatıldı. Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları desteğinde belge teslim bitiş tarihi 24 Şubat'tan 8 Mayıs'a, kesin icmallerin Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'ne gönderilme tarihi mayıstan haziran ayına ertelendi.

HAZAL ATEŞ