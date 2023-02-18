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Haberler Ekonomi Gıda ihracatının yarısı bakliyattan

Gıda ihracatının yarısı bakliyattan

18.2.2023

Gıda ihracatının yarısı bakliyattan
Türkiye, 2022 yılında 25 milyar dolarlık gıda ürünleri ihracatına imza atarken, zirvede 11,4 milyar dolarlık dış satımla hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü yer aldı. Sektör, Türkiye'nin gıda ihracatının yüzde 46'sını tek başına gerçekleştirdi. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, 2022 yılında ihracatlarını yüzde 47'lik artışla 682 milyon dolardan 1 milyar doların üzerine taşıdıklarını, Birlik çatısı altında 1 milyar dolar barajını aşan 6. birlik olmayı başardıklarını dile getirdi.
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