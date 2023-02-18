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Haberler Ekonomi Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

18.02.2023, 10:51

Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 'Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği' ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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