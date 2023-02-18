Ocak ayında 97 bini aşkın konut satıldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 artarak 97 bin 708 oldu. Ocakta satılan konut sayısı Aralık 2022'ye göre ise yüzde 53,02 azaldı. İstanbul, 17 bin 415 konut satışı ve yüzde 17,8 ile en yüksek paya sahip il oldu. İstanbul'u 8 bin 808 konut satışı ve yüzde 9 payla Ankara, 5 bin 572 konut satışı ve yüzde 5,7 payla Antalya izledi. Aynı dönemde ipotekli konut satışları da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 azalarak 16 bin 203 oldu. Toplam içindeki ipotekli satışların payı yüzde 16,6 olarak gerçekleşti.

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