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Haberler Ekonomi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alımı için ilan yayımladı.

19.02.2023, 09:17

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemiz bünyesinde çalıştırılmak üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre, 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu P93 puan sıralaması esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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