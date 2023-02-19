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Haberler Ekonomi BM’nin acil yardım çağrısı 3 aylık dönemi kapsıyor

BM’nin acil yardım çağrısı 3 aylık dönemi kapsıyor

19.2.2023

BM’nin acil yardım çağrısı 3 aylık dönemi kapsıyor

Diplomatik kaynaklar, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından ortaya çıkan insani ihtiyaçların karşılanmasına destek amacıyla BM tarafından 16 Şubat 2023 tarihinde Acil Yardım Çağrısı (Flash Appeal Türkiye) yayımlandığını belirtti. BM'nin ilgili tüm ortaklarıyla Türkiye'ye yönelik gerçekleştireceği yardımların eş güdümü bağlamında, çerçeve niteliği taşıyan yardım çağrısının, 3 aylık dönemi (Şubat-Nisan 2023) kapsadığını belirten kaynaklar, "Donörlerden toplam 1 milyar ABD Doları kaynak talep edilen belgede, sahada meydana gelecek gelişmeler ve ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar ışığında bu rakamın revize edilebileceği kaydedilmektedir" ifadelerini kullandı.

BETÜL USTA

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