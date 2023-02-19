Gümüşhane Üniversitesi personel alımı süre uzatım ilanı

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.02.2023 sayılı ve 32096 sayılı Resmî Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan Sözleşmeli Personel alımı müracaatlarına ilişkini son başvuru tarihi: Ülkemizde yaşanan Depremler nedeni ile 07.03.2023 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır. Depremden etkilenen (Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya) illerimizde ikamet eden ve başvuruda bulunmak isteyen adayların başvuru için gerekli belgeleri süresi içinde personel@gumushane.edu.tr adresine göndermesi halinde başvuruları kabul edilecektir.

İlanen duyurulur." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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