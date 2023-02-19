Kahvehaneler yaraları sarmak için çalıştı

MANİSA'DA da sivil toplum kuruluşları ve esnaflar yardım kampanyaları düzenleyerek deprem bölgelerine destek oluyor. Manisa Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Çetin de, kendisine ait üç farklı işletmenin bir günlük kahveden elde ettiği geliri deprem bölgesindeki depremzedeler için bağışladı. Çevredeki vatandaşlar da depremzedeler için düzenlenen bu kampanyaya destek verdi.

"DAYANIŞMA GÜNÜ"

Başkan Mehmet Çetin, "Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük deprem 10 ilimizi etkilese de ülkemizi derinden sarstı. Gün dayanışma günüdür. Ülke olarak depremzedelere yardım ediyoruz. Depremden sonra birkaç kahveci esnafımız da böyle bir çalışma gerçekleştirmişti. Tüm kahveci esnaflarımızı destek olmaya davet ediyoruz. Depremzedelere destek olan, katkı sağlayan herkese odamız adına teşekkür ediyorum" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK