Kınık’tan afet bölgesindeki yetiştiricilere yem desteği

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem sonrası destek çalışmalarına aralıksız devam eden Kınık Belediyesi ve Kınık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, afet bölgesinde zor durumda olan hayvan üreticilerine de destek için kolları sıvadı. Kınık Belediyesi deprem bölgesinde bulunan çiftçilere destek için toplam 1 TIR yem yardımında bulundu. Deprem sonrası büyük sıkıntı yaşayan üreticilere yem yardımı yüzleri güldürdü.

"DEVAM EDECEĞİZ"

Depremzede vatandaşlar destek nedeniyle teşekkür ederek, "Bu zorlu süreçte yem desteği bize can suyu oldu. Hayvanlarımıza nasıl yem bulacağımızı düşünür hale gelmiştik. Can dostlarımız olan hayvanlarımıza yapılan bu destekten çok memnunuz" dedi. Deremzede çiftçilere yapılan yem yardımının devam edeceğini söyleyen Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer "Bu süreci omuz omuza atlatmaya çalışırken Kınık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile çiftçilerimizi de unutmadık. Yardım etmeye de devam edeceğiz, depremzedelere sırtımızı asla dönmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.