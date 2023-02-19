LPG sektöründen bölgeye enerji desteği

TOBB LPG Meclisi Başkanı Gökhan Tezel, LPG sektörü olarak, deprem bölgesinin acil enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere tüp gaz ile çalışan cihazları derhal bölgeye transfer ettiklerini söyledi.

"AKSAMA OLMAYACAK"

Tezel, "Depremzedelerin ısınma, pişirme, aydınlatma gibi en temel gereksinimlerinin karşılanması konusunda en hızlı çözümü üretmeye odaklandık" dedi. Yetkili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde çalışmaya hız kesmeden devam edeceklerini belirten Gökhan Tezel, "Aynı zamanda, Türkiye LPG ihtiyacının aksamadan karşılanması için gerekli tedbirleri aldık. Depremin yaralarını el birliği ile sararak bu zor günleri en kısa zamanda dayanışma ile atlatacağımıza inanıyorum" diye konuştu.