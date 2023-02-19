Meslek liseleri çadır üretiyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının, afet bölgesinde yaşayan vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak için AFAD standartlarında çadır üretimi başlattığını bildirdi.

DEVLET MİLLET EL ELE

Özer yaptığı açıklamada, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Türkiye'nin yaşadığı bu zor dönemlerinde portatif ısıtıcıdan sobaya, ekmekten çadıra kadar geniş yelpazede üretmiş oldukları ürünlerle ihtiyaçları karşılamak için seferber olduğunu kaydetti.

Söz konusu okulların salgın döneminde de ihtiyaç duyulan hijyen malzemelerini üreterek vatandaşların yanında yer aldığını hatırlatan Özer, "Şimdi de afet döneminde seferber oldular. Deprem bölgemiz için tulumdan yiyecek ihtiyaçlarına, battaniyeden sobaya, yataktan hijyen maddesine kadar afet bölgesinin ihtiyaçlarını üreterek karşılayan okullarımız, 'Devlet-Millet el ele' anlayışıyla bir ilki daha gerçekleştirmiş ve AFAD standartlarında ürettikleri çadırlarla vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak için adım atmışlardır" ifadesini kullandı.

17 ŞUBAT'TA YAPILDI

İlk sevkiyatın 17 Şubat tarihinde gerçekleştirildiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İstanbul ve Bursa illerindeki okullarımız tarafından üretilen ilk çadırlar deprem bölgesindeki illerimize gönderilmiştir. Okullarımız tarafından çadır üretimi ve sevkiyatı devam edecektir. Milletimizin bu zor gününde bölgedeki kardeşlerimiz için bilgisi, gücü ve emeğini ortaya koyan eğitim ailemizin her bir ferdine minnettarız" açıklamasını yaptı.