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Haberler Ekonomi Yufka ekmekleri Menemen’den

Yufka ekmekleri Menemen’den

19.2.2023

Yufka ekmekleri Menemen’den

MENEMEN Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi İzmirli kadınlar, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde etkilenen vatandaşlara kendi elleriyle yufka ekmeği yapıp, bölgeye göndermeye başladı. Kooperatif üyesi kadınlar, "Büyük bir felaket yaşadık. Orada yaşayan vatandaşlarımız için ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde aklımıza böyle bir şey geldi. Tüm Türkiye olarak depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Onlara destek olmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" diye konuştu.

MERT ALPDÜNDAR

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