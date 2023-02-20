Arkas 1000 konteyner ile köyler kuruyor

ARKAS Holding ve grup şirketleri deprem felaketinin yaralarını sarmak ve ihtiyaç sahiplerine hızla ulaştırmak için toplamda 1000 adet konteynerden oluşacak farklı lokasyonlarda "Konteyner Köyler" kurmak için çalışmalara başladı. İlk etapta Kahramanmaraş'ta 350 adet konteyner evin iki ay içinde depremzedelere tahsis edilmesi planlanıyor. Arkas'ın Marport şirketi birinci etapta kurulacak 200 konteyner evin yapımını üstlendi. Arkas Yaşam Merkezleri olarak adlandırılan projenin devamlılığı için arazi araştırmaları ve fizibilite çalışmaları da devam ediyor.

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