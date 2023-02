Mazot ve gübre paraları Şubat sonunda hesaplarda

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki çiftçilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve üretime devam edebilmeleri için birçok destek sunuluyor. Tarım ve Orman Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Osmaniye ve Elazığ illerinde çiftçilere ödenecek desteklere ilişkin depremin ardından bazı düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda, çiftçilere 2022'den itibaren ayni olarak verilmeye başlanan mazot ve gübre destekleri, depremden etkilenen 11 il için nakit olarak ödenecek. Toplam tutarı 2,8 milyar lira olan mazot ve gübre destekleri şubat sonuna kadar çiftçilerin hesaplarına yatırılacak. Bu üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusu yapan üreticilerin 28 Şubat 2023 olan ürün güncelleme son başvuru tarihi 8 Mayıs 2023 olarak belirlendi. Yıl boyunca ödenecek 530 milyon lira tutarındaki çiğ süt, buzağı, anaç koyun keçi, büyükbaş hayvan besi, arılı kovan, sürü büyütme ve yenileme destekleri ödemeleri, söz konusu iller için şubat ayı içerisine çekilerek üreticilerin hesaplarına aktarılacak.



BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Ayrıca, bu illerde yer alan 185 bin işletmeye, 2 milyon büyükbaş için hayvan başına 500 lira ve 9 milyon küçükbaş için hayvan başına 50 lira olmak üzere yaklaşık 1,5 milyar lira yem desteği verilecek. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımlar için 2022-2023 dönemi başvuru süresi, depremden etkilenen illerde 8 Mayıs 2023'e, diğer illerde ise 28 Şubat 2023'e uzatıldı. Son başvuru tarihleri, organik ve iyi tarım uygulamaları için 8 Mayıs, toprak analiz desteği için 31 Mart ve yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteği için 2 Mayıs olarak belirlendi. Kırsal ekonomik altyapı yatırımları için 2022-2023 dönemi proje değerlendirme süresi, deprem bölgesindeki illerde 8 Mayıs 2023'e, diğer illerde ise 10 Mart 2023'e uzatıldı. Öte yandan söz konusu illerdeki vatandaşlara yıl boyunca ödenecek 530 milyon liralık destek ödemeleri şubat ayı sonuna kadar yapılacak.



BAKANLIĞIMIZ HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, depremin yaralarını sarmak için Türk halkının seferber olduğunu ifade ederek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün zorlukların devlet ve millet bir olarak aşılacağını belirtti. Depremzede vatandaşların barınma, yeme-içme, ısınma ve diğer tüm ihtiyaçlarının karşılanması için Bakanlığın bütün imkanlarının seferber edildiğini vurgulayan Kirişci, şunları kaydetti: "Depremzede çiftçilerimize destek olmak için her türlü tedbiri aldık, almaya devam edeceğiz. Bir yandan böylesi büyük bir felaketi yaşayan insanımızın yaralarını sarmak için Devlet Su İşleri ve Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz diğer yandan da ülkemizin gıda güvenliğinin önündeki olası riskleri ortadan kaldırmak, çiftçimizin bir an önce toparlanarak üretime devam etmesini sağlamak için gayret sarf ediyoruz. Böylece depremden etkilenen çiftçilerimizin elini bir nebze olsun rahatlatmayı ümit ediyoruz."

90 TON ET VE 7 TON SÜT GÖNDERİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu'yla (ESK) depremden etkilenen afetzede üreticilerden hayvan alımlarını sürdürüyor. Sahipsiz kalmış veya bakım imkânı olmayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını mahallinden teslim alan ESK, bölgedeki üreticilere özel alım fiyat politikası uyguluyor. ESK, deprem bölgelerine bugüne kadar 90 ton et ürünü ile 7 ton süt ve süt ürünü gönderdi. ESK'ya ait soğutuculu tır ve kamyonlar afetin ilk gününden itibaren bölgeye gıda sevkiyatlarını sürdürüyor.