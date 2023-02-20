TOKİ binaları doğru zemin doğru teknikle sağlam kaldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı? Doğru zemin, doğru teknikle! İstişareler sonucu belirlediğimiz yeni yerleşim yerlerimizde de doğru zemini bulmak için mikro-bölgeleme ve zemin etüdü çalışmalarımız hızla devam ediyor" dedi.



İLK KRİTER FAYA UZAKLIK

Afet bölgesindeki illeri tek tek ziyaret ederek yeni yerleşim alanlarına ilişkin koordinasyon toplantıları düzenleyen Bakan Kurum, yoğun mesaisine devam ediyor. Toplantılarda belediye başkanları, il yöneticileri, STK temsilcileri ve akademisyenlerle bir araya gelen Bakan Kurum, yeni konutların yükseleceği noktaları istişare ederken ince eleyip sık dokuyor. Gerçekleştirilen görüşmelerde yeni binaların konumu belirlenirken dikkate alınacak ilk kriter fay hatlarına uzaklık olarak vurgulandı. Her seferinde bilimsel raporların ışığında yeni konutların inşa edileceğini belirten Bakan Kurum, mikro- bölgeleme ve zemin etüt çalışmalarını da yakından takip ediyor. Çalışmalar kapsamında 11 ilden zemin parçaları alınarak detaylı şekilde inceleniyor. Yeniden konut yapımına uygun olmayan zeminler saf dışı bırakılıyor. Uzman ekipler tarafından devam eden çalışmalar neticesinde afet bölgesindeki yeni konutlar bilimsel raporlar ışığında ve sağlam zemin üzerinde inşa edilecek.

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