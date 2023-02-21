Çeşme’deki otelciler 1000 kişiyi ise alacak

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞ- TOB) Başkanı Yakup Demir, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki bin depremzedeyi Çeşme'deki otellerde istihdam etmeyi planladıklarını bildirdi. Bölgeden kendilerine artan işi başvuruları üzerine harekete geçtiklerini kaydeden Demir, mart ayında deprem bölgesine gideceklerini, Çeşme'de işiniz hazır sloganıyla o illerde mağdur olanlara iş vermek için çalışma yapacaklarını dile getirdi.

Demir, şunları söyledi: "Çok sayıda kişi işini kaybetti. Hayatlarını devam ettirmeleri için katkı sunmak istiyoruz. Otellerimizde 1.000 kişiyi işe alabilecek kapasite yarattık. Tıpkı depremden sonra 1.000 kişiye konaklama kapasitesi yarattığımız gibi. 1.000 kişiyi otellerimizde işe alacağız. ÇEŞTOB ekibi bölgede farklı noktalarda çadırlar kurarak resepsiyon, mutfak, temizlik, bahçe işleri gibi işlerde çalışmak isteyenlerin başvurularını alacak. Ayrıca onlara konaklayacakları yeri temin edeceğiz."