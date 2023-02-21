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Haberler Ekonomi Otomotivde hem üretim hem ihracat yükseldi

Otomotivde hem üretim hem ihracat yükseldi

21.2.2023

Otomotivde hem üretim hem ihracat yükseldi
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre Türkiye otomotiv sanayiinde yılın ilk ayında toplam üretim bir önceki senenin aynı ayına göre yüzde 24 artarak 111 bin 837 adet, otomobil üretimi ise yüzde 48'lik artışla 70 bin 723 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte de toplam üretim 116 bin 730 adede ulaştı. Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 23, avro bazında ise yüzde 29 artış sağladı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 2,8 milyar doları bulurken, otomobil ihracatı yüzde 40'lık artışla 874 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
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