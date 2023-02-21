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Haberler Ekonomi TED Üniversitesi Öğretim üyesi alıyor

TED Üniversitesi Öğretim üyesi alıyor

TED Üniversitesi Öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

21.02.2023, 10:10

TED Üniversitesi Öğretim üyesi alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemize, "2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu", "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, "TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri" ve "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik''* hükümlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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