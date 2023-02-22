Almanya’ya ihracatta Ocak ayı rekoru kırıldı

TÜRKİYE, 1 milyar 594 milyon dolarla Almanya'ya tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Almanya'ya ihracat ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 artarken, Almanya'nın toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 8,2 oldu. Böylece Almanya, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke konumunda bulunmaya devam etti. Almanya'yı, 1 milyar 4 milyon dolarla ABD, 890 milyon 934 bin dolarla Birleşik Krallık, 804 milyon 437 bin dolarla İtalya, 790 milyon 350 bin dolarla Rusya Federasyonu izledi.Türkiye, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında en fazla ihracat artışını Rusya Federasyonu'na yapılan dış satımda kaydetti. Türkiye'nin Rusya Federasyonu'na ihracatı 415 milyon 492 bin dolar arttı. Almanya'ya ocak ayı ihracatında otomotiv endüstrisi, 412 milyon 514 bin dolarla liderliğini korudu.

DİĞER