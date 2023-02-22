Besiciye 530 milyon lira ödenecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı depremzedelere sağlanacak desteklerde büyük payı çiftçiler aldı. Depremden etkilenen illerdeki çiftçilerin hesaplarına 2,8 milyar dolarlık mazot ve gübre desteği şubatta yatırılacak. Depremin ilk gününden bu yana 2 milyon büyükbaş ve 9 milyon küçükbaş hayvan için 1,5 milyar liralık kira yem desteği sağlandı. 11 ildeki 12 bin arıcının 1 milyon 483 bin kovanı için acil şeker ihtiyacı da karşılanacak. Yaraları sarılacak çiftçiler için 530 milyon liralık hayvancılık ödemesi şubat ayında hesaplara aktarılacak. Bölgedeki üreticilere ayrıca Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'den aldıkları Hazine destekli kredileri 1 yıl erteleme imkânı sunuluyor.

RANA BÜYÜKTAŞ