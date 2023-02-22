Depremzede çiftçileri rahatlatan haber... Düşük faizli kredi borçları 1 yıl ertelendi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karardan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa ile bağlı ilçelerinde tarımsal ürünleri-varlıkları (ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, işletme tesisleri, ahırları, seraları ve benzeri) zarar gören Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) veya Tarım ve Orman Bakanlığının diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olup, üretim faaliyetlerine devam eden gerçek veya tüzel kişi üreticiler, iktisadi işletmeler, birlik ve kooperatifler yararlanacak.