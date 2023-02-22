Yeni konutlar için büyük seferberlik

Asrın felaketinin ardından devlet yaraları hızla sararken, 11 ilde kurulacak yeni şehirler için büyük seferberlik sürüyor. İlki 22 Şubat'ta gerçekleştirilecek ihaleler öncesi çimento sektörü de teyakkuza geçti. Çevre Bakanı Murat Kurum, çimento sektörü temsilcileriyle bizzat görüşerek inşaatların aksamaması için 13 milyon ton çimento ihtiyacının kesintisiz karşılanması için söz aldı. Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan 13 milyon ton çimento ihtiyacını karşılamaya hazır olduklarını belirterek, "Fabrikalar 24 saat çalışıyor. Çimento tedarikinde hiçbir sıkıntı yaşanmayacak" şeklinde konuştu.

TEDARİKTE SIKINTI YAŞANMAZ

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) , depremin vurduğu 11 ilde 199 bin 739 konutun yapımına mart ayında başlayacak. Özdemir, sektörün bugün Bakan Kurum'la Gaziantep'te bir araya geleceğini belirterek, "Çimentocu arkadaşlarımla birlikte Gaziantep'e gidiyoruz. Sektördeki arkadaşlarımızdan siparişlerin hızlı bir şekilde karşılanması için ihracatın azaltılmasını rica ettik. Yurtdışı taahhütlerini azaltıyoruz. Önceliğimiz deprem bölgesinde temeli atılacak inşaatlar olacak. Sektörümüz bölgedeki ihtiyacı rahatlıkla karşılayacak durumda. Çimento tedariki konusunda hiçbir sakıntı yaşanmayacak" değerlendirmesini yaptı. Türkiye'de toplam 77 çimento tesisi (56 entegre, 21 öğütme tesisi) faaliyet gösteriyor. Afet bölgesindeki 11 ilde toplam 10 fabrika üretimini sürdürüyor. TÜRKÇİMENTO üyesi 17 entegre fabrikanın yıllık kapasitesi yaklaşık 37 milyon ton. Deprem bölgesine 30 bin konutun inşası için gereken çimento miktarı ise 600 bin ton. Bu arada demir çelik sektörü temsilcileri de kapasitelerinin yeterli olduğunu bildirdi.

11 İLDE 200 BİN KONUT

Deprem bölgesinde ilk etapta 200 bin konut inşa edilecek. Bu süreci Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı yürütecek. Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Malatya'da 44 bin 770, Hatay'da 40 bin 426, Adıyaman'da 25 bin 882, Gaziantep'te 10 bin 544, Osmaniye'de 9 bin 550, Diyarbakır'da 6 bin, Elazığ'da 3 bin 750, Adana'da 2 bin 500, Şanlıurfa'da 3 bin, Kilis'te 250 konut yapılacak. Konutlar zeminle birlikte 3-4 katı geçmeyecek şekilde inşa edilecek. Bağışçı konut yapmak isteyen vatandaşlar AFAD üzerinden nakdi yardım yapıp konut yaptırabilecek.

NURDAĞI İHALESİ BUGÜN YAPILIYOR

AFET bölgesinde yıkıma uğrayan illerden olan Gaziantep'te yeni konutlar için ihale süreci bugün başlıyor. Nurdağı'nda 2 bin 100 konut için ihale bugün yapılacak, 1 hafta içinde 4 ilçenin ihalesi tamamlanacak.

HAZAL ATEŞ