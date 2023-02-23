Bölgede işten çıkarma yasak

KAHRAMANMARAŞ merkezli deprem felaketi nedeniyle Olağanüstü Hal ilan edilen illerde istihdamın korunması için seferberlikle birlikte ikinci bir sosyal hamle daha geldi. Salgınla mücadele döneminde olduğu gibi OHAL süresince de "işten çıkarma yasağı, nakdi ücret desteği ve kısa çalışma" destekleri uygulanacak. Depremde işyeri kapanan sigortalıya bu süre boyunca 4 bin 3 lira (günlük 133.44 lira) ödenecek. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle çalışma ve sosyal güvenlik alanında yeni tedbirler devreye alındı. OHAL süresince bölgesel kriz gerekçesiyle işverenler Türkiye İş Kurumu'na kısa çalışma ödeneği başvurusu yapabilecekler. Bölgede yıkılan, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı olduğu belgelenen işyerlerinde kısa çalışma uygulaması başlayacak. Hasarı belgeleyen işverenlerin başvurusuyla 3 ay kısa çalışma ödeneği verilecek. Bu süre ihtiyaca göre Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılabilecek.

SAĞLIK HİZMETİ ALACAKLAR

Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis'te işten çıkarma yasağı uygulanacak. Her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, OHAL süresince İş Kanunu kapsamında yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerde, işyerinin kapanması, işin sona ermesi hallerinde feshedilebilecek. İşyerinin herhangi bir sebeple kapanması veya işin sona ermesi halleri fesih yasağına istisna oluşturacak. Bu yasağa uymayarak çalışanın iş akdini fesheden işverene her ay için bir aylık asgari ücret tutarında ceza verilecek. Bölgede sigortalı çalışan işçilerden kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği için yeni bir hak sahipliği oluşmayanlara İşsizlik Sigortası Fonu'ndan günlük 133.44 lira nakdi ücret desteği verilecek. Aylık destek tutarı 4 bin 3 lira olacak. Nakdi ücret desteği alanlar genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

SGK BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAK

OHAL süresince Sosyal Güvenlik Kurumu'nca Kurum bütçesinden finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri ile ilgili tedbirleri almaya, usul ve esasları belirlemeye SGK yetkili oldu. Bu kapsamda yapılacak harcamalar, SGK bütçesinden karşılanacak. Sağlık giderlerinin ödemesine esas fatura, belge ve ekleri fatura denetiminde aranmayabilecek. Bu illerde bulunan veya buralarda hizmet sunan sağlık hizmet sunucularının fazla ve yersiz ödeme ile sözleşmeden kaynaklanan cezai şart borçları, SGK tarafından OHAL süresince ertelenebilecek.

OHAL kapsamındaki 10 ilde 1.8 milyon sigortalı istihdam ediliyor. Depremden etkilenen işyerinde kısa çalışma ödeneği ödemelerinde uygunluk denetimi yapılmayacak. Hasar belgesi gösteren işverene hemen ödeme yapılacak. Kısa çalışma ödeneği son 12 aylık brüt ücretin yüzde 60'ı oranında bağlanırken, ücret ne olursa olsun brüt asgari ücretin yüzde 150'sini geçemiyor. Yüksek ücretlilerde ödenek tutarı 15 bin liraya kadar çıkabilecek. Deprem nedeniyle işsiz kalan çalışanlar da dört aylık ortalama ücretin yüzde 40'ı oranında işsizlik ödeneği alacak. Asgari ücretle çalışan 3 bin liraya yakın, yüksek ücretle çalışan da 8 bin liraya kadar işsizlik ödeneği alacak.



HAZAL ATEŞ