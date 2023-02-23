Demiryolu ile 573 yaşam konteyneri gönderildi

Deprem bölgesindeki illerden geçen ve yıkımdan etkilenen 1.275 kilometrelik demiryolu hattının 1.167 kilometresi ulaşıma açıldı. 108 kilometrede de çalışmalar devam ediyor. Gaziantep Gaziray şantiyesinde 200, Nurdağı şantiyesinde 500, Toprakkale şantiyesinde ise 150 depremzedeye yemek ve konaklama imkânı sağlandı. 17 vagon iş makinesi, 215 vagon insani yardım malzemesi, 284 vagon ile 573 adet yaşam konteyneri, 96 vagon ile 101 konteyner ısıtıcı, battaniye, jeneratör, 30 vagon kömür, 5 vagon ile 12 adet seyyar wc, 5 ısıtma jeneratör vagonu, 24 barınma amaçlı vagon, 30 servis vagonu afet bölgesindeki depremzedelere ulaştırıldı. 6 bin depremzede ise vagon ve garlarda misafir ediliyor. Afet bölgesine 332 sefer düzenlenerek 58 bin 356 depremzede tahliye edildi. TCDD toplam 51 tuvalet ve 3 banyoyu Adıyaman'a teslim etti.

ŞENOL KANTÜRK