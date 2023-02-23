Enkazdan çıkarılan milyonluk araçlar şaşkına çevirdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerde binaların altında park halindeki çok sayıda araç enkaz altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Enkazdan hurda olarak çıkarılan araçlar, emniyet otoparklarına çekilirken, yer kaplamaması için üst üste konuluyor. Araçlar, yaşıyorsa sahiplerine, yaşamıyorsa birinci derece yakınlarına tutanakla teslim ediliyor.

Depremde milyonluk araçlar kağıt gibi ezilirken Malatya'da top şeklini alan araç görenleri şaşkına çevirdi. İl dışından geldiği Malatya'da depreme yakalanan ve parka çekilen aracını almaya gelen Yüksel Ünal, "Söylenecek pek bir şey yok. Allah, devletimize zeval vermesin. Araçlarımız vardı, onları almışlar bir parka getirmişler. Yardımcı olmuşlar, biz de almaya geldik. Eşyalarımız ve aracımız vardı ve geri kalan ne varsa bulabilirsek onları almaya geldik" dedi.