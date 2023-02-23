İsviçre’ye ihracat mücevherle zirvede

TÜRKIYE, mücevher sektörü öncülüğünde İsviçre'ye tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ocak ayında Türkiye'nin İsviçre'ye ihracatı yüzde 135,3 artışla 178 milyon 241 bin dolar düzeyine yükseldi. Mücevher sektörü, ocak ayında 88 milyon 962 bin dolar tutarında ihracatla İsviçre'ye gerçekleştirilen dış satıma öncülük etti. İsviçre, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 23. ülke olurken aynı zamanda geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını en fazla artırdığı 6. ülke olarak da kayıtlara geçti.

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