Kalyon Konteyner Kent ekolojik şehire dönüşüyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından bölgeye yardım için tüm imkânlarını seferber eden Kalyon Holding, Gaziantep-İslâhiye'de yapımına 10 gün önce 52 bin metrekarelik alanda başladığı 3 bin kişilik Kalyon Konteyner Kent'i rekor sürede tamamladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte çok sayıda bakanın ziyaret ettiği Kalyon Konteyner Kent'e, AFAD'ın koordinasyonu ile depremzede vatandaşlar yerleştiriliyor.

YARDIMLARIMIZ SÜRECEK

Güneş panellerinin de kurulmasıyla kendi kendine yetebilen ekolojik bir kente dönüşecek olan Kalyon Konteyner Kent; anaokulu, ilkokul, ortaokul, 450 metrekarelik çocuk oyun alanı, sosyal giyim market, sosyal gıda market, kuaför, berber, kütüphane, bilim ve teknoloji merkezi, çamaşırhane, yemekhane, mescit, idari ofisler ve 1.000 adet ekmek üretme kapasiteli bir fırın ile tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde donatıldı. Konteyner kentte Hasan Kalyoncu Üniversitesi psikolog ve klinik psikolog ekibinin depremzede vatandaşlara psikolojik destek verdiği bir de merkez yer alıyor.

35 bin kişilik Kalyon ailesi olarak hem AFAD hem de ilgili devlet kurumları ile istişare ve koordinasyon halinde, uzun soluklu yardımlara devam edeceklerini söyleyen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, şunları kaydetti: "Depremzede hemşehrilerimizin acil temel ihtiyaçları ile barınma sorunlarını çözmek üzere her türlü desteğimizi sürdürüyoruz. İlk etapta Gazianteplilerin barınma ihtiyacını karşılayabilmek için Hasan Kalyoncu Üniversitemizin kapılarını açarak, bölgede toplam 3 bine yakın afetzedenin barınma ve gıda ihtiyacını karşıladık.

Öte taraftan konteyner kentlerimiz için de hızlıca çalışmalara başladık ve İslâhiye'de 3 bin depremzede vatandaşımızın barınabileceği Kalyon Konteyner Kentimizi hazır hale getirdik. İslâhiye, benim ortaokul birinci sınıfı okuduğum yer. Bu anlamda da çok yoğun duygular içerisindeyim. Öte yandan Hatay'ın ilçeleri Kırıkhan ve Antakya için bağışladığımız 3 bin 500 kişilik konteynerların kurulumlarına başladık."

Cemal Kalyoncu sözlerine şöyle devam etti. "Enkaz kaldırma teçhizatı ve makinelerinden giysi ve ilaç yardımlarına, yakacaktan psikolojik desteğe tüm imkânlarımızla yüzyılın felaketinin neden olduğu yaraların en kısa sürede sarılması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Diğer yandan, bugüne kadar iştiraklerimizle birlikte afet bölgesine tahsis ettiğimiz kaynağın toplam değeri 1,250 milyar TL'ye ulaştı. Allah'ın izniyle; bu zor günleri aşacağız."