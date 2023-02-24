Bölge için yeni destekler devrede

DEPREMİN yaralarını sarmak için dün de yeni tedbir ve destekler devreye alındı. Depremzedeler, kamu kurumlarına ait misafirhane, sosyal tesislerde konaklama ve yemek hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak. Deprem bölgesinde yapılandırma borçlarının taksit ödemeleri mücbir sebep halinin sonuna kadar ertelenirken, 11 ile Sivas'ın Gürün ilçesi de dâhil edildi. Deprem bölgesindeki vatandaş ve işletmelerin idarelere borçları da ertelendi, taksitler 31 Temmuz'u izleyen ayda başlayacak. Afette evini kaybedenlerin barınma ihtiyacının karşılanması için yapılacak prefabrik yapıda yüzde 1 KDV uygulaması genişletilerek üretimde deprem bölgesi ve kurum sınırlaması kaldırıldı. Cumhurbaşkanı kararı ve tebliğlerle dün itibariyle uygulamaya giren yeni düzenlemeler şöyle:

PREFABRİK YAPI ÜRETİMİNE DESTEK

CUMHURBAŞKANI kararıyla deprem bölgesindeki vatandaşların barınma ihtiyacını karşılayacak prefabrik yapı ve konteynerlerin KDV oranını yılsonuna kadar yüzde 1'e düşüren kararda değişikliğe gidildi. Dünkü kararla deprem bölgesi, kurum sınırlaması kaldırıldı. Yılsonuna kadar tüm prefabrik ve konteyner teslimlerinde KDV yüzde 1 oldu.

TAKSİT SÜRELERİ DEĞİŞEBİLECEK

TİCARET Bakanlığı, afet dönemlerinde perakende ticaret için belirlenen taksit sürelerini ilçe, il, bölge veya tüm ülke düzeyinde geçici olarak değiştirebilecek. Halen ürüne göre 3 ila 12 ay arasındaki taksit süreleri değişebilecek.

KONAKLAMA VE YEMEK ÜCRETSİZ

DEPREMZEDELER, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerdeki konaklama, yemek hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı dün yürürlüğe girdi. Buna göre, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislere geçici olarak yerleştirilen afetzedeler, buralardaki konaklama ve yemek ücretlerinden muaf tutulacak. Karar, depremin meydana geldiği 6 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacak

ORMAN KÖYLERİNİN KREDİLERİ ERTELENDİ

DEPREM bölgesindeki orman köylüleri ve kooperatiflerinin kredi taksitleri 31 Temmuz'a kadar ertelendi. Ertelemede başvuru şartı aranmayacak, erteleme süresince faiz işletilmeyecek. Erteleme işlemi başvuru şartı aramadan yapılacak. Erteleme süresince bir faiz tahakkuk ettirilmeyecek. Deprem bölgesindeki çiftçilere verilecek nakdi mazot ve gübre desteği ile kırsal kalkınma desteklerine başvurular da güncellendi. Bu desteklerden yararlanacak iller listesine Elazığ ve Sivas'ın Gürün ilçesindeki çiftçiler de eklendi

BORÇ ÖDEMELERİ 31 TEMMUZ'DAN SONRA

DEPREMLER nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa ile Sivas'ın Gürün ilçesindeki dairelere borçlu olanların, ilgili kanun maddeleri kapsamında ödemesi gereken taksitlerinin süreleri yeniden belirlenirken borçları yapılandırıldı. Taksitler mücbir sebep halinin sona erdiği 31 Temmuz'u izleyen ayda başlayacak.

Alacaklı idarelere borçlu olanların, mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasına rastlayan taksitlerinden birincisi, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitler de bu ayı takip eden 2'şer aylık dönemler halinde ödenebilecek. Aylık taksitler halinde ödenmesi gereken taksitler de mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen aydan başlamak üzere aylık taksitler halinde verilecek. Mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki vergi dairelerine 2'şer aylık dönemler halinde bu yılın mart, mayıs ve temmuz aylarında ödenmesi gereken taksitler, sırasıyla ağustos, ekim ve aralık aylarında ödenebilecek.

HAZAL ATEŞ