Kızılay bölgede 5 sosyal market kurdu

KIZILAY, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için sosyal marketler kurdu. Deprem bölgelerinde açılan 5 sosyal markette gıda, hijyen malzemesi ve kıyafetler afetzedelere ücretsiz veriliyor. İki ilde daha 7 sosyal market açılarak, her ildeki depremzedelerin ihtiyaçlarına karşılık verilecek. Aşevleri, mobil mutfaklar ve ikram araçlarıyla depremzedelerin beslenme ihtiyaçlarını karşılayan Kızılay, şimdi de sosyal marketlerle temel ihtiyaçların tedarikini üstlendi.

Sosyal marketlerin sayısı yeni açılacaklarla birlikte 12'ye çıkaracak. Adıyaman, Malatya, Osmaniye ve Gaziantep İslahiye'de açılan marketler hafta sonuna kadar diğer illerde de faaliyete geçecek. Toplam 12 sosyal market, afetzedelerin kolay ulaşabilmesi için çadırkent ve merkezi noktalara yakın bölgelerde açılıyor. Marketlerde kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde ve koordineli bir şekilde dağıtım yapılıyor.