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Haberler Ekonomi Politika faizi yüzde 8,5’e çekildi

Politika faizi yüzde 8,5’e çekildi

24.2.2023

Politika faizi yüzde 8,5’e çekildi
TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 8,50'ye düşürdü. TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, yakın dönemde iktisadi faaliyete ilişkin açıklanan verilerin tahmin edilenden daha olumlu seviyelerde gerçekleşmesine rağmen, jeopolitik risklerin ve faiz artışlarının da etkisi ile gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyon endişelerinin sürdüğü belirtildi. Ayrıca depremin, ekonominin üzerinde kalıcı bir etkide bulunmayacağının öngörüldüğü vurgulandı.
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