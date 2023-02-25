11 kalemde 13 milyarlık destek hesaplara yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 13 milyar 836 milyon liralık çiftçi destek ödemesinin üreticilerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. 11 kalemde yapılan desteklemelerle 2 milyon 520 bin çiftçi desteklendi. Kirişci, "Toplam 3 milyar 414 milyon 727 bin 606 lirayı, 425 bin 275 depremzede çiftçimiz nakit olarak paralarını çekebilecek" dedi.



AFETZEDEYE AYRICALIK

Kirişci, deprem bölgesindeki çiftçilere pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirterek, "Ayni olarak ödediğimiz mazot ve gübre desteğini depremden etkilenen 11 ilimize nakit ödeme kararı aldık. 301 bin 472 üreticimize mazot ve gübre desteği kapsamında 2 milyar 861 milyon 743 bin 200, 9 bin 830 üreticimize yem bitkileri üretimi desteği kapsamında 473 milyon 812 bin 128, 112 yetiştiricimize su ürünleri desteği kapsamında 38 milyon 80 bin 132 lira olmak üzere toplam 3 milyar 414 milyon 727 bin 606 lirayı, 425 bin 275 depremzede çiftçimizin hesaplarına yatırıyoruz" açıklamasında bulundu.





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