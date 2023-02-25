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Haberler Ekonomi Adıyaman’da planlanan alanda ön etüt çalışması

Adıyaman’da planlanan alanda ön etüt çalışması

25.2.2023

Adıyaman’da planlanan alanda ön etüt çalışması
Adıyaman'da 30 bin konutun yapılması için planlanan 5 milyon kilometrekare alanda ön etüt çalışması yapılıyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük hasar alan Adıyaman'da yeni kurulacak kent için çalışmalar başladı. Şehrin ovadan dağlık alana taşınacağı Karadağ'ın kuzeyindeki İndere bölgesinde ön etüt çalışması olarak yerleşim uygunluk çalışması yapılıyor. Yaklaşık 5 milyon kilometrekare alanda düşünülen 30 bin konut için alanın farklı noktalarında zeminden örnekler alınıyor. Yapılan bu çalışma sonrasında zeminin uygunluk durumu rapor edilecek ve ardından kesin etüt çalışması tamalanacak. Zemini tamamen kaya olan Karadağ'ın İndere mevkiinde zeminin uygunluk raporu çıkınca, buraya konutların yapılmasına başlanacak.
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