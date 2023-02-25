  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Yabancılar afet bölgesinde hibe şartıyla ev yapacak

Yabancılar afet bölgesinde hibe şartıyla ev yapacak

25.2.2023

Yabancılar afet bölgesinde hibe şartıyla ev yapacak
Kahramanmaraş depremi sebebiyle 8 Şubat'ta ilan edilen OHAL kapsamında, 'Yerleşme ve Yapılaşma Kararnamesi' yayımlandı. Hem yerli hem yabancı kişi ve kurumların afet bölgesinde belirli tip projelere uygun konut ve işyeri yapabileceği de belirtildi. Bölgede ihtiyacı karşılamak amacıyla yapılacak konut ve işyerleri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na hibe edilecek. Konutlar, depremzede hak sahiplerine verilmek üzere AFAD'a devredilecek. 11 ilde meydana gelen tonlarca molozun dökümü, ilgili valiliklerce tespit edilecek alanlarda gerçekleştirilecek. Enkaz atıkları, geri dönüşüm dikkate alınarak altyapı ve üst yapı çalışmalarında değerlendirilebilecek.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA