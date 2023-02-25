Yabancılar afet bölgesinde hibe şartıyla ev yapacak

Kahramanmaraş depremi sebebiyle 8 Şubat'ta ilan edilen OHAL kapsamında, 'Yerleşme ve Yapılaşma Kararnamesi' yayımlandı. Hem yerli hem yabancı kişi ve kurumların afet bölgesinde belirli tip projelere uygun konut ve işyeri yapabileceği de belirtildi. Bölgede ihtiyacı karşılamak amacıyla yapılacak konut ve işyerleri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na hibe edilecek. Konutlar, depremzede hak sahiplerine verilmek üzere AFAD'a devredilecek. 11 ilde meydana gelen tonlarca molozun dökümü, ilgili valiliklerce tespit edilecek alanlarda gerçekleştirilecek. Enkaz atıkları, geri dönüşüm dikkate alınarak altyapı ve üst yapı çalışmalarında değerlendirilebilecek.

DİĞER