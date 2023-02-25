Yeni evim kampanyası için ayrıntılar netleşti

Yeni Konut Finansman Programı'nın şartları netleşti. Orta gelirliye konut desteği kapsamında uygun fiyatlı kredi desteği sağlanacak. Daha önce satılmayan, yüklenicilerin mülkiyetindeki konutlarla henüz başlamamış, yapımı devam eden projelerden konut edineceklere katkı sağlanabilecek. Sıfır ev almak isteyenler için 15 yıl vade, 5 milyon liraya kadar kredi verilecek. Düşük faizli konut kredisinde 1 milyon liralık krediye aylık 9 bin 719 lira olacak.



T.C VATANDAŞLARI İÇİN

Hazine katkısı ve esnek ödeme uygulamasından 18 yaş ve üzerindeki T.C vatandaşları yararlanacak. Kendisi, eşi veya 18 yaş altındaki çocukları adına konut tapusu olan, bu karar kapsamındaki katkılardan veya esnek ödemeden yararlanamayacak. Kredi faiz oranları, 2 milyona kadar yüzde 0.69, 2-4 milyon arasında yüzde 0.79, 4-5 milyon arası krediye yüzde 0.99 olarak uygulanacak.



270 PRİM GÜNÜ ZORUNLU

Programın katkılarından ve esnek ödeme planından yararlanmak için başvuranların, son bir yılda yurtiçinde en az 270 gün sosyal güvenlik primi ödemiş olmaları gerekecek. Bankalara başvuracak kişilerin azami net hane gelirleri birinci bölge için aylık 80 bin lira, ikinci bölge için 65 bin lira ve üçüncü bölge için 45 bin lira olarak belirlendi.



9 MİLYONU GEÇMEYECEK

Konutların satış tutarı gayrimenkul değerleme uzmanlarınca belirlenecek. Raporlanan konut değeri ve konutun satış tutarı birinci bölge için 9 milyon lirayı, ikinci bölgede 5 milyon lirayı, üçüncü bölgede 3 milyon lirayı geçmeyecek. Programda, İstanbul birinci bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla ikinci bölge ve bunlar dışındaki iller üçüncü bölge olarak tanımlandı. Kullandırılacak finansman tutarları, raporlanan konut değerinin yüzde 90'ını geçmemek üzere, birinci bölge için 5 milyon, ikinci bölge için 3 milyon, üçüncü bölge için 2 milyon lira olacak. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, ön ödemeli konut satış sözleşmesi ile satışı yapılacak konutlar için finansman kullanılması adına ilgili sözleşmede finansman tarihinden itibaren 5 yıl süre ile satışa konu olamayacağına ilişkin hüküm bulunması şart olacak.



GERİ ÖDEME MİKTARI NE KADAR OLACAK?

1 milyon liralık kredide aylık ödeme tutarı 9 bin 719 lira, toplam geri ödeme miktarı da 1 milyon 750 bin lira, 2 milyon lira çekilen kredide aylık ödeme 19 bin 438 lira, toplam geri ödeme miktarı 3 milyon 499 bin lira. 3 milyonluk kredide aylık ödeme tutarı 29 bin 157 lira, toplam geri ödeme tutarı 5 milyon 248 bin lira, 4 milyon lira çekilen kredide aylık ödeme tutarı 38 bin 875 lira olup geri ödeme tutarı 5 milyon 248 bine yaklaşacak. 5 milyonluk kredide de aylık ödeme 48 bin 594 lira olup geri ödemesi 8 milyon 745 bin lira olacak.



■ HAZAL ATEŞ/ANKARA

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