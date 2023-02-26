İGA’nın konteyner kenti 8 Mart’ta açılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken. İGA, depremin en çok etkilediği illerden Hatay'da evsiz kalan afetzedelerin barınması için konteyner kent kuruyor. Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nın yanında yer alan ve Hatay Valiliği tarafından İGA'ya tahsis edilen 30 dönümlük arazi üzerinde kurulacak 350 konteynerlik kentin, 350 aileye yuva olması planlanıyor. Tüm kurulum ve donanımını İGA'nın üstlendiği; inşaatına 13 Şubat tarihinde başlanan kent, 8 Mart itibarıyla depremzedeleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Çalışmaların büyük bir hızla sürdüğü konteyner kentte 89 personel ve 34 iş makinesi 7/24 vardiyalı olarak görev yapıyor. İstanbul'dan sevkiyatı 20-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen 21 metrekarelik konteynerlerin her birisinde mobilya, duş, tuvalet ve mutfak tezgâhı mevcutken; her bir konteyner 5-6 kişilik bir ailenin geçici barınma ihtiyacını karşılayabilecek. Kentte ayrıca yemekhane, mutfak, çamaşırhane, çocuk oyun alanı ve mescit gibi alanlar da yer alıyor.

İSTANBUL DEPREMİNE HAZIR

İGA İstanbul Havalimanı Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Polat, havalimanının inşa edildiği zeminin güçlendirildiğini ve tüm tasarım süreçlerinin depreme uygun gerçekleştirildiğini söyledi. Polat, 475 yıllık tekerrür süreli DD2 depremi etkisinde İGA İstanbul Havalimanı'nın kesintisiz hizmet verme prensibi ile tasarım ve inşaatının tamamlandığını söyledi. Mayıs 2015 tarihli İstanbul Havalimanı Sismik Tehlike Raporu hazırlatan İGA, bu süreçte Boğaziçi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı Onursal Profesörü Mustafa Erdik, Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜ- DER) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Türkkan ve Özyeğin Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Kurucu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Ansal öncülüğünde, ulusal ve uluslararası bir ekip ile birlikte çalıştı.