KGF paketi 350 milyara çıkarıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraların hızlıca sarılması ve kurumların acil nakit taleplerinin gecikmeden karşılanması için kaynak aktarımı kesintisiz sürüyor. Bakanlık deprem sonrası kurumlara 100 milyar liralık kaynak aktarırken Kredi Garanti Fonu (KGF) destek paketi de 350 milyar liraya çıkarıldı.

İŞTE BAKANLIĞIN ALDIĞI ÖNLEMLER:

- Deprem bölgesindeki Sağlık Bakanlığı hastanelerine aktarılacak kaynak öne çekildi. Bu ay ilave 7.5 milyar TL nakit aktarılacak. Şimdiye kadar aktarılan rakam 12 milyar liraya ulaştı.

-Kamu personeli ve emeklilerin şubat ayı maaşları öne çekilerek ödendi. Depremden zarar gören her aileye 10 bin, taşınanlara 15 bin lira yardım yapılıyor. Konteyner kentler dışında barınacaklar için kiracılara aylık 3 bin lira, ev sahiplerine aylık 5 bin lira yardım yapılacak.

-Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100 bin lira nakdi yardımda bulunulacak. Deprem sonrası dönemde 250 milyar lira olarak yakın dönemde ilan edilen KGF paketi de 100 milyar lira artışla 350 milyar liraya çıkarıldı.

-Deprem bölgesinde kredi kullanmış olan işletmelerden yıl sonuna kadar yapılandırma komisyonu alınmayacak. Deprem nedeniyle işleri veya işletmesi zarar gören esnaf ve sanatkâra Halk Bankası'nca kullandırılan Hazine faiz destekli kredi ödemeleri 6 aylığına faizsiz olarak ertelenecek. Çiftçilerin kredileri 1 yıl süreyle faizsiz ertelenecek.

- Bölgesel kriz sebepli kısa çalışma başvurularının kabulüne başlanıldı. Şartları taşımayanlara nakdi ücret desteği verilecek. Mükelleflerin vergi yükümlülükleri de ertelendi.