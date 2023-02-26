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Haberler Ekonomi Ukraynalı kadınlar geri dönmek istiyor

Ukraynalı kadınlar geri dönmek istiyor

26.2.2023

Ukraynalı kadınlar geri dönmek istiyor

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat 1 yılı geride bırakırken, Aydın Kuşadası'na sığınan Ukraynalı kadınlar, vatanlarını çok özlediklerini ve geri dönmek istediklerini söyledi. Mariupol'dan gelen takı tasarımcısı Iryna Kliagina (30), "Annem ve oğlumla Kuşadası'na geldik. Geride hiçbir şeyim kalmadı. Ülkeme dönmek istiyorum" dedi.

İlçedeki Ukraynalılar, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda bir araya gelerek savaşın sona erdirilmesini istedi. Öte yandan İzmir'de yaşayan Ukraynalılar da Gündoğdu Meydanı'nda anma töreni düzenledi. İzmir Ukraynalılar Derneği Başkanı Olena Özbek, "Hiçbir düşman bir Ukraynalının özgür ruhunu füzelerle öldüremez. Dayanacağız, zafere ulaşacağız" dedi. Daha sonra alana çiçek bırakılarak mumlar yakıldı.

MERT ALPDÜNDAR / İBRAHİM UZUN

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